Yunanistan'dan Düzensiz Göçmenlere İltica Engeli

Yunanistan Parlamentosu, Kuzey Afrika'dan Yunanistan'a gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının 3 ay askıya alınmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.???????

Parlamentoda bugün, Kuzey Afrika'dan ülkeye gelecek düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının 3 ay askıya alınarak gecikmeli değerlendirilmesini öngören yasa tasarısı görüşüldü.

Yunanistan parlamentosundaki sol parti üyesi milletvekilleri, yasa tasarısına ilişkin görüşmelerde çekincelerini dile getirdi.

Özgürlük Seyri Partisi lideri Zoi Konstantopulu, mecliste yaptığı konuşmada, yasa tasarısını "anayasaya aykırı, ırkçı ve tüyler ürpertici" olarak niteledi.

Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) meclis grup başkanı Yorgos Psihoyos, yasa tasarısının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Yeni Sol Partisi meclis grup başkanı Theopisti Perka da yasa tasarısı için "anayasanın ihlali için aşırı sağcı, ırkçı bir seçim" yorumunu yaptı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas, Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris için, "Gece gündüz mültecileri geri itmenin reklamını yapıyor ama ( Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter onu geri itti." ifadesini kullandı.

Kuçumbas, sığınmacılara gösterilen desteğin artırılmasını talep etti.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) lideri Nikos Andrulakis ise hükümeti bu yasa tasarısıyla "bir iletişim oyunu oynamakla" suçladı ve PASOK'un başvuruların bir an evvel değerlendirilip, iltica hakkı olmayanların ülkelerine geri gönderilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Muhalefetin tepkisine rağmen yasa tasarısı yapılan oylamada 300 milletvekilinden 177'sinin desteğiyle kabul edildi.

Öte yandan, İdari Yargı Hakimleri Birliği'nce yapılan açıklamada, temel insan haklarına aykırı olduğu belirtilen yasanın geri çekilmesi istendi.