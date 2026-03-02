Yunanistan'dan GKRY'ye Askeri Destek - Son Dakika
Yunanistan'dan GKRY'ye Askeri Destek

02.03.2026 16:18
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 F-16 savaş uçağı gönderecek.

Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı göndereceği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in telefonda konuştuğunu ve kendisinin, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile son 2 gündür iletişim halinde olduğunu aktardı.

Dendias, "GKRY topraklarına yapılan nedensiz saldırılardan sonra Palma'ya, Yunanistan'ın tüm kriz süresince GKRY'nin savunması için elinden gelen tüm katkıyı yapacağı sözünü verdim." dedi.

Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyinin (KYSEA) aldığı karar doğrultusunda "Kimon" isimli Yunanistan'a ait "Belharra" sınıfı fırkateyn ile Kentavros insansız hava aracı savar sistemine sahip bir başka fırkateynin derhal GKRY'ye gönderileceğini belirten Dendias, GKRY'nin karşılaşabileceği tehditlere karşı korunması için Yunanistan'ın GKRY'ye 2 adet F-16 savaş uçağı da göndereceğini ifade etti.

Dendias, kendisinin de yarın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hupis ile GKRY'ye gideceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda, İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

