Yunanistan Deniz Kuvvetleri Ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda konuk edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı-2024" kapsamında dün gerçekleşen ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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