Yunanistan Deniz Kuvvetleri Ziyareti

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda konuk edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı-2024" kapsamında dün gerçekleşen ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.