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Yunanistan, göçmenlerin sigortasız çalışmasını engellemek için yasal düzenleme yapıyor - Son Dakika
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Yunanistan, göçmenlerin sigortasız çalışmasını engellemek için yasal düzenleme yapıyor

Yunanistan, göçmenlerin sigortasız çalıştırılmasını engellemek amacıyla bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı tarafından sunulan düzenleme, kayıt dışı çalışmayı önlemeyi hedefliyor. Düzenleme, yasal yollardan gelen ancak oturma iznini kaybeden göçmenlere, resmi olarak bir işte çalışmaları durumunda oturma ve çalışma izni verilmesini öngörüyor. Bu düzenlemeyle aynı zamanda kayıt dışı istihdamın önüne geçilerek kamu gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Yunanistan, göçmenlerin sigortasız çalışmasını engellemek için yasal düzenleme yapıyor
15.12.2023 - 21:33,
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Yunanistan, göçmenlerin sigortasız çalıştırılmasını engelleyecek bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Göç ve İltica Bakanlığı ile beraber üzerinde çalıştığı yasal düzenleme Meclise sunuldu.

İki bakanlığın yaptığı ortak açıklamaya göre, bu yasal inisiyatifle, karmaşaya bir "düzen" getirilerek kayıt dışı çalışmayı engellemek hedefleniyor.

Düzenleme, Yunanistan'a yasal yollardan gelip bir süre sonra oturma iznini kaybetmiş ancak ülkede "yasa dışı" yaşamaya devam eden göçmenlere, bir işte resmi olarak çalışmaları halinde oturma ve çalışma izni verilmesini öngörüyor.

Aktif çalışma koşuluyla verilecek oturma ve çalışma izninin, aile birliği, vatandaşlık gibi haklar sağlamayacağı belirtiliyor.

İş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamanın amaçlandığı yasal düzenleme, özellikle İtalya gibi ülkelerin ziraat işçileri ihtiyacından kaynaklanan rekabet ortamının gereklerine karşı tedbir olarak da görülüyor.

Yasal düzenlemeye gerekçe olarak, son yıllarda çok sayıda göçmenin, çalışan göçmenlere yasal oturma ve çalışma izni veren diğer Avrupa ülkelerine gitmesi sonucu Yunan iş piyasasında baskı oluşması gösteriliyor.

Göçmenlerin kendi ülkelerine girip çıkmak, sağlık ve bankacılık sisteminden faydalanmak gibi avantajlar nedeniyle kendilerine yasal oturma ve çalışma izni veren İspanya, İtalya gibi ülkeleri tercih ettiği belirtilen açıklamada, özellikle ziraat gibi alanlarda çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmesi sonucu bu sektörlerde personel açığı ortaya çıktığı vurgulanıyor.

Bu düzenlemeyle kayıt dışı istihdam engellenerek kamu gelirlerinin artırılması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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