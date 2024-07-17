Yunanistan Hükümeti Cep Telefonlarını İzlemek İçin Casus Programlar Edinmeyi Planlıyor

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Yunanistan'da hükümetin cep telefonlarını izleyecek yeni casus programlar edinmeyi planladığı ileri sürüldü.

Ülkede tanınan haber sitelerinden "in.gr'ın" isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Terörle Mücadele Birimi ve Polis Enformasyon Analiz ve Yönetim Dairesince kullanılmak üzere yazılım ve izleme cihazlarının temini için Yunanistan Polis Teşkilatı, sözleşme önkoşulların belirlenmesine yönelik hazırlık içerisinde.

"Pegasus" ve "Predator" benzeri yazılımların EYP tarafından kullanılan izleme programlarının yerini almasının planlandığı savunulan haberde, bu tür alımların ve kullanımların kamuya açık yapılmadığı, alım masraflarının örtülü ödeneklerden karşılandığı vurgulandı.

Haberde, "Pegasus" ve "Predatör" gibi casus yazılım programlarından daha gelişmiş programların alımının hedeflendiği ve bu yeni sistemde cep telefonlarını izlemek için gönderilen mesajlara da gerek kalmadığı ileri sürüldü.

Yunanistan'da 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra ülkede "dinleme skandalı" gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Muhalefet, siyasilerin ve gazetecilerin telefonlarının takip edildiği "dinleme skandalı"nda kullanılan "Predator" isimli casus program ile EYP arasındaki ilişkinin araştırılmasını istemişti.