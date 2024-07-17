Yunanistan Hükümeti Cep Telefonlarını İzlemek İçin Casus Programlar Edinmeyi Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan Hükümeti Cep Telefonlarını İzlemek İçin Casus Programlar Edinmeyi Planlıyor

Yunanistan'da hükümetin cep telefonlarını izleyecek yeni casus programlar edinmeyi planladığı ileri sürüldü. Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Terörle Mücadele Birimi ve Polis Enformasyon Analiz ve Yönetim Dairesi için yazılım ve izleme cihazlarının temini için hazırlık yapıldığı belirtildi. Haberde, mevcut izleme programları olan 'Pegasus' ve 'Predator' yazılımlarının daha gelişmiş programlarla değiştirileceği ve cep telefonlarını izlemek için gönderilen mesajlara gerek kalmayacağı ifade edildi. Yunanistan'da daha önce yaşanan 'dinleme skandalı'nda kullanılan 'Predator' isimli casus program ile EYP arasındaki ilişkinin araştırılması talep edilmişti.

17.07.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da hükümetin cep telefonlarını izleyecek yeni casus programlar edinmeyi planladığı ileri sürüldü.

Ülkede tanınan haber sitelerinden "in.gr'ın" isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Terörle Mücadele Birimi ve Polis Enformasyon Analiz ve Yönetim Dairesince kullanılmak üzere yazılım ve izleme cihazlarının temini için Yunanistan Polis Teşkilatı, sözleşme önkoşulların belirlenmesine yönelik hazırlık içerisinde.

"Pegasus" ve "Predator" benzeri yazılımların EYP tarafından kullanılan izleme programlarının yerini almasının planlandığı savunulan haberde, bu tür alımların ve kullanımların kamuya açık yapılmadığı, alım masraflarının örtülü ödeneklerden karşılandığı vurgulandı.

Haberde, "Pegasus" ve "Predatör" gibi casus yazılım programlarından daha gelişmiş programların alımının hedeflendiği ve bu yeni sistemde cep telefonlarını izlemek için gönderilen mesajlara da gerek kalmadığı ileri sürüldü.

Yunanistan'da 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra ülkede "dinleme skandalı" gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Muhalefet, siyasilerin ve gazetecilerin telefonlarının takip edildiği "dinleme skandalı"nda kullanılan "Predator" isimli casus program ile EYP arasındaki ilişkinin araştırılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Pegasus, Yazılım, Eyp, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Hükümeti Cep Telefonlarını İzlemek İçin Casus Programlar Edinmeyi Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 19:11:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Hükümeti Cep Telefonlarını İzlemek İçin Casus Programlar Edinmeyi Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement