Yunanistan ile IOM arasında göç anlaşması imzalandı

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Yunanistan ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imzalandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığındaki imza törenin ardınan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve IOM Genel Direktörü Amy Pope ortak basın toplantısı düzenledi.

Göç meselesinin gelecekte zor bir konu haline geleceğini belirten Yerapetritis, aynı zamanda IOM ile imzalanan anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yerapetritis, "Bugün, dünya genelinde temel ihtiyaçlardan mahrum kalan insanlar ve savaş mağdurları gibi birçok zorlukla karşı karşıyayız. Göç akışlarını yönetmek ve yasa dışı göç yollarını yasal hale getirmek için güçlü bir organizasyona ihtiyacımız var. Ayrıca, göçün temel nedenleriyle mücadele ederek insanlara daha iyi bir yaşam sunmak ve onların kendi evlerinde kalmalarını sağlamak önemli" diye konuştu.

IOM Genel Direktörü Pope ise Yunanistan'ın bu organizasyonun kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Yunanistan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra göç meselesinde önemli rol oynadı" dedi.

Pope, bu anlaşmanın imzalanmasının, göç meselesini stratejik ve bütüncül şekilde ele almanın önemini yansıttığını ifade etti.