Yunanistan'ın 'Aşil Kalkanı' kaynak koduna erişemeyeceği açıklaması muhalefeti harekete geçirdi

Yunanistan'ın İsrail'den tedarik etmeyi planladığı "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma sisteminin kaynak koduna erişiminin olmayacağının ortaya çıkması basın ve muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moşe Patel'in Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemesi sonrasında eleştiriler yoğunlaştı.

Muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

PASOK'un savunma alanından sorumlu milletvekili Mihalis Katrinis, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 23 Temmuz'daki konuşmasında, Yunan Silahlı Kuvvetleri için alınacak sistemlerin kaynak koduna erişim sağlanmaması halinde tedarikin ilerlemeyeceğini söylediğini hatırlattı.

Katrinis, buna karşılık İsrail Savunma Bakanlığının 31 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, yeni ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğinin belirtildiğine dikkati çekti.

İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moşe Patel'in Kathimerini gazetesine verdiği röportajda da Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceği yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Katrinis, bu nedenle kaynak kodunun mülkiyeti ve erişim yetkisine ilişkin soru işaretleri oluştuğunu ifade etti.

Katrinis, "Aşil Kalkanı'nın kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak?" sorusunu yönelterek, konuyu 1 Eylül'de parlamentoya taşıdıklarını ve Savunma Bakanlığından yazılı yanıt beklediklerini belirtti.

Kaynak kodu meselesinin milyarlarca avroluk savunma tedarikinde ulusal çıkarların korunması açısından önem taşıdığını vurgulayan Katrinis, anlaşmanın teknik ve hukuki hükümlerinin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS), İsrailli yetkili Moşe Patel'in Yunanistan'ın komuta ve kontrol sistemiyle bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceği yönündeki açıklamasının, sistemin yönetimi ve "ulusal çıkarların korunması" konusunda ciddi soru işaretlerine yol açtığını vurguladı. Parti, hükümetin bu konuda "açıkta kaldığına" ve Yunanistan'ın sistem üzerinde tam denetim sahibi olmaması halinde ülkenin dışa bağımlı hale gelebileceğine dikkati çekti.

Efimerida ton Syntakton gazetesi ise İsrail tarafından yapılan son bilgilendirmede Yunan Silahlı Kuvvetleriyle teknoloji transferi ile yazılım ve teknolojinin ortak kullanımından söz edildiğini ancak kaynak kodunun teslim edileceğinin açıkça belirtilmediğini yazdı.

Gazete, Patel'in Kathimerini'ye verdiği röportajda, Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı"nın komuta ve kontrol kabiliyetleriyle bağlantılı kaynak koduna erişip erişemeyeceği sorusuna, "Hayır çünkü kaynak kodu anlaşmanın kullanım lisansına dahil değildi." yanıtını verdiğini aktardı.

Efimerida ton Syntakton ayrıca, Kathimerini'nin internet sitesinde bu soru-cevap bölümünün bir aşamada çıkarıldığını, daha sonra metnin yeniden güncellenerek İsrail Savunma Bakanlığından gelen yeni bilgilendirmeye dayanılarak "teknoloji transferi" ile "yazılım ve teknolojinin ortak kullanımı" ifadelerinin eklendiğini ileri sürdü.

To Vima gazetesi de "Aşil Kalkanı'nda kaynak kodu konusunda bulanık tablo" başlıklı analizinde, Patel'in "kaynak kodu lisans anlaşmasına dahil değildi" sözlerinin Atina'da ciddi soru işaretleri yarattığını ve Yunan tarafının daha önceki açıklamalarıyla çelişkili görüntü oluşturduğunu yazdı.

İsrail ve Yunanistan arasında 3 milyar avroluk anlaşma

İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı.

"Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Barak MX sistemi dahil çok katmanlı hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın, Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder sisteminive IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti.

Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı.

Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise anlaşmanın İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını vurgulamıştı.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri eleştirilmişti.