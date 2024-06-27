Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılında İzmir Konsolosluğu önünde protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılında İzmir Konsolosluğu önünde protesto

Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılı dolayısıyla, İzmir Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı. Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü ve Karşıyaka Çamerya Arnavutları Dayanışma derneklerinin organizasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen grup, Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

27.06.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılı dolayısıyla, İzmir Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü ve Karşıyaka Çamerya Arnavutları Dayanışma derneklerinin organizasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen grup, Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, Çamerya'nın bütün Arnavutların ortak vatanı olduğunu söyledi.

Yaşanan insanlık dışı olayı anmak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Çamerya'da soykırıma uğramış soydaşlarımızın ve onların çocuklarının hakkını sonuna kadar arayacağız. 1995 yılında Lahey'de Temsil Edilmeyen Milletler ve Halkları Örgütü Genel Kurulunda, Çamerya halkına vatanlarına dönme müsaadesi verilmesi, vatandaşlık haklarının iadesi, mülklerini geri alma hakkı verilmesi, Yunanistan'ın Çamerya sorununu kabul etmesi ve bu yönde ciddi adımlar atması, kararlar alması sonucu çıkmıştır. Bu kararlar ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Soykırımın insanlık suçu olduğunu, zaman aşımı bulunmadığını vurgulayan Topal, "80 yıldan beri Çamerya sorununu görmezden gelen, hakikatlerin üstünü örterek tarihin karanlığında bırakmaya çalışan Yunanistan'ın konsolosluğuna siyah çelenk bırakarak, sivil toplum kuruluşları ve konuya duyarlı ülke vatandaşları olarak tepkimizi dile getiriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, konsolosluğun önüne siyah çelenk bırakıldı.

Çamerya katliamı

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında, 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. Ayrıca 2 binin üzerinde vatandaş, kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların soykırım olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmeyi ve mülkiyet haklarının verilmesini istiyor.

Kaynak: AA

Gündoğdu Meydanı, Yunanistan, Karşıyaka, Alaçatı, Çeşme, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılında İzmir Konsolosluğu önünde protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği katliamın 80. yılında İzmir Konsolosluğu önünde protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement