Yunanistan Komünist Partisi, fırkateynin Kızıldeniz\'e gönderilmesine tepki gösterdi

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Donanmasına ait fırkateynin Kızıldeniz'e gönderilmesi kararına tepki gösterdi.

KKE tarafından yayımlanan açıklamada, "Yunan fırkateyninin ticari gemilerin korunması adı altında Kızıldeniz'e gönderilmesi, ülkeyi doğrudan ABD'nin desteğiyle bağlantılı olan tehlikeli emperyalist planlara daha da derinden dahil ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yunan gemilerinin ve diğer askeri birliklerin, ülkenin savunması ve sınırların korunması dışındaki görevlerde kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bugün, Yunanistan'ın Kızıldeniz'e fırkateyn göndereceğini duyurmuştu.

Dendias, açıklamasında "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" demişti.