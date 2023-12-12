Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik çelik çit yapımına başladı

Yunanistan'da, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başlanıldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, inşası başlatılan yeni çitin tırmanma önleme özelliğine sahip olacağı belirtildi.

Dimetoka'daki Asımbeyköy ile Sofulu'daki Karapınar köyleri arasına yapılan yeni çitle birlikte inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulması öngörülüyor.

Nehrin Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere 39 kilometrelik çelik çit bulunuyor.