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Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik çelik çit yapımına başladı - Son Dakika
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Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik çelik çit yapımına başladı

Yunanistan, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başladı. Yeni çitin tırmanma önleme özelliği bulunacak ve maliyeti yaklaşık 100 milyon avroyu geçecek.

Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik çelik çit yapımına başladı
12.12.2023 - 21:45,
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Yunanistan'da, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başlanıldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, inşası başlatılan yeni çitin tırmanma önleme özelliğine sahip olacağı belirtildi.

Dimetoka'daki Asımbeyköy ile Sofulu'daki Karapınar köyleri arasına yapılan yeni çitle birlikte inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulması öngörülüyor.

Nehrin Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere 39 kilometrelik çelik çit bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik çelik çit yapımına başladı - Son Dakika
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