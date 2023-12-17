Yunanistan Parlamentosunda 2024 bütçesi onaylandı

Yunanistan Parlamentosunda 2024 bütçesi, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin oylarıyla onaylandı.

Bütçe geneli, 300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosunda sadece iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 158 milletvekilince onaylanırken, Savunma Bakanlığı bütçesi 51 "hayır"a karşı 249 "evet" ile onaylandı.

Savunma Bakanlığı bütçesine, Yeni Demokrasi Partisi, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) destek verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Bu bütçe, 14 yıl sonra memur maaşları ve sağlık harcamalarında artış öngören ilk bütçe." dedi.

Hükümetin her zaman savunmasız kesimin yanında olacağını vurgulayan Miçotakis, asgari ücretin 950 avroya çıkarılması taahhüdünün "yerinde" olduğunu ifade etti.