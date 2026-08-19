Yunanistan Patriot Füzelerini Girit'e Taşıyabilir

Yunanistan hükümetinin, Kerpe Adası'ndaki Patriot uçaksavar füze bataryasını Girit Adası'na götürmeyi değerlendirdiği ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı mart ayında Kerpe Adası'na konuşlandırılan Patriot uçaksavar füze bataryasının Girit Adası'na transferi ihtimali üzerinde duruyor.

Buna göre, Orta Doğu'daki tansiyonun artması ve İran'ın Avrupa'daki ABD hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle söz konusu karar üzerinde duruluyor.

Girit Adası'ndaki Suda Askeri Üssü için önemli bir tehdit bulunduğu sonucuna varılırsa Patriot füze bataryasının askeri üslerin daha kapsamlı korunmasını sağlamak amacıyla Kerpe'den Suda'ya götürülmesi planlanıyor.

İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle güneydoğu Ege'nin hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddiasıyla Yunanistan martta Kerpe Adası'na Patriot uçaksavar füze bataryası konuşlandırmıştı.