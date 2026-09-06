Yunanistan Tanagra'daki hava gösterisinde düşen F-4'ün güç kaybetmiş olabileceği belirtildi - Son Dakika
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Yunanistan Tanagra'daki hava gösterisinde düşen F-4'ün güç kaybetmiş olabileceği belirtildi

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Yunanistan'ın Tanagra bölgesinde Athens Flying Week 2026 gösterisi sırasında düşen F-4 savaş uçağının kazadan önce güç kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Uzmanlar, düşük irtifa ve yüksek hız nedeniyle pilotların müdahale süresinin sınırlı kaldığını, kesin nedenin teknik incelemeyle netleşeceğini bildirdi.

Yunanistan'ın Tanagra bölgesinde düzenlenen Athens Flying Week 2026 hava gösterisi sırasında dün düşen F-4 Phantom savaş uçağının kazadan kısa süre önce güç kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, kazanın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Yunan Hava Kuvvetlerinde görev yapmış uzmanlar uçuş görüntülerini ve mevcut verileri değerlendirdi.

Havacılık kazaları uzmanı ve eski Kara Havacılık pilotu Pantelis Fragkoulis, MEGA televizyonuna yaptığı açıklamada gösteri uçuşlarının çok düşük irtifada ve yüksek hızda gerçekleştirildiğini belirtti.

Fragkoulis, bu tür uçuşlarda pilotların tecrübeli olmasına rağmen ciddi bir arıza veya beklenmedik bir gelişme yaşanabileceğini, düşük irtifa nedeniyle müdahale süresinin son derece sınırlı olduğunu ifade etti.

Fragkoulis, yaklaşık 50 yıldır hizmette bulunan F-4'lerin yaşının tek başına güvenilirlik sorunu anlamına gelmediğini savunarak, uçakların düzenli bakım gördüğünü ve modern elektronik sistemlerle geliştirildiğini belirtti.

Emekli Korgeneral Panagiotis Dimitriadis ise kazaya ait görüntüleri değerlendirdiğinde, F-4'ün sağa dönüş yaptıktan sonra güç kaybetmiş gibi göründüğünü ve ardından alçalmaya başladığını söyledi.

Dimitriadis, güç kaybının nedeninin henüz kesin olarak belirlenemeyeceğini, motorların aynı anda durması, aerodinamik bir sorun veya farklı bir mekanik arızanın ihtimaller arasında bulunduğunu kaydetti.

Kazanın kesin nedeninin Yunan Hava Kuvvetleri uzmanlarının yürüteceği teknik incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Tanagra'daki hava gösterisinde düşen F-4'ün güç kaybetmiş olabileceği belirtildi - Son Dakika

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