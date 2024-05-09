Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
"TCSG-28" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 24 Düzensiz Göçmen - Son Dakika
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