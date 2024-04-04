Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler Bodrum'da kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler Bodrum\'da kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

04.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika

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