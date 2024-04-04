Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemlerinden 2023 yılında Hazineye 60 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlandığını açıkladı. Bakan Özhaseki, gayrimenkul satışlarından elde edilen geliri Hazineye aktararak Türkiye'nin şehirlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla otobüs seferlerine yoğun talep olduğunu ve ek seferlerin de dolmaya başladığını belirtti. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte günlük otobüs sefer sayısının pandemiden önceki seviyelere yaklaştığı ifade edildi. Özcan, vatandaşları korsan hususi taşımacılıktan kaçınmaları konusunda uyardı ve otogarlardan bilet almalarını önerdi. Otobüs firması yetkilileri de bayram için satılan biletlerin tükendiğini ve yeni seferler açarak yolcuları mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine kiralanmış bir otomobili çevre yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.A. (28), tutuklandı. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında 53 zanlı tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kahvehanede gerçekleştirilen kumar operasyonunda 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira para cezası uygulandı. Operasyonda kumar oynanan eşyalar ile 1180 lira ele geçirildi. Ayrıca kahvehane sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.
Bolu'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat etiketi uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı kontrol edildi. Tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri iletişim kanalları da bildirildi.
Samsun'da geçici olarak hizmet verecek olan Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası'nda otopsi işlemleri başladı. Daha önce otopsi işlemleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılıyordu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?