Yunanistan ve Almanya Göç Yetkilileri Sınırdaki Çiti İnceledi

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, Almanya İçişleri Bakanlığı Göçmenlerden Sorumlu Müsteşarı Bernd Krösser'i Dedeağaç kentinde kabul etti.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının resmi internet sitesinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Keridis ile Krösser'in Dedeağaç'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldıkları ifade edildi.
Açıklamada, Keridis ve Krösser'in etkinliğin ardından yasa dışı göç konulu bir toplantı yaptıkları belirtildi.
İkilinin, toplantının ardından Meriç Nehri kıyısındaki Türkiye ile Yunanistan sınırına kurulan çelik çitin bulunduğu noktaya giderek incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Alman heyetinin Meriç'te bulunması, Yunanistan'ın sınırlarının aynı zamanda Avrupa'nın da sınırları olduğunun bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex ile Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) Yunan polisi ve sınır muhafızlarıyla birlikte çalışmasının, Avrupa'nın göç sorununu ele alma konusundaki ortak çabasının bir göstergesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.
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