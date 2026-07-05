Selanik'te orman yangını fabrikalara sıçradı - Son Dakika
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Selanik'te orman yangını fabrikalara sıçradı

05.07.2026 09:45
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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro'da çıkan orman yangını, bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına sıçradı. Yoğun duman 20 km'ye yayılırken, yetkililer toksik etkiye karşı vatandaşları uyardı.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında alevlerin iki fabrikaya sıçradığı, yoğun dumanın bölgenin büyük bölümünü kapladığı bildirildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, dün akşam çıkan orman yangınında alevler, bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradı.

Orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrika ile tesise yoğunlaştırıldı.

Yangına 160 itfaiyeci, 5 yaya ekibi, 52 araç ile çok sayıda gönüllü müdahale ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de çalışmalara katıldı.

Yetkililer, geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah dumanın Selanik'in büyük bölümünü kapladığını ifade etti.

Dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığına işaret eden yetkililer, kent genelinde yanmış plastik kokusunun hissedildiğini belirtti.

Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selanik'te orman yangını fabrikalara sıçradı - Son Dakika

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