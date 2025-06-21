Yunaş polisleri sınavda geç kalana yetişti

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciyi, Yunus polisleri motosikletle yetiştirdi.

2025-YKS kapsamında ilk oturum Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde sınava yetişmeye çalışan bir öğrencinin yardımına Yunus polisleri yetişti. Öğrencinin sınava gireceği okulu öğrenen ekipler, öğrenciyi motosikletle Cebeci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne saat 10.00'dan önce yetiştirdi.

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