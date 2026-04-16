Yunis Bolat\'ın Cenazesi Defnedildi

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat'ın 94 yaşında yaşamını yitiren babası Yunis Bolat'ın cenazesi, toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Yunis Bolat için Başçiftlik Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bolat'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Başçiftlik İlçe Kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Şaban Bolat, ailesi ve yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Başçiftlik Kaymakamı Murat Görmüş ve vatandaşlar katıldı.