Yunnan'da Uluslararası İletişim Forumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunnan'da Uluslararası İletişim Forumu başladı

Yunnan\'da Uluslararası İletişim Forumu başladı
17.07.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu, yaban fili koruma ve ekolojik yaşamı ele alıyor.

XİSHUANGBANNA, 17 Temmuz (Xinhua) -- 5. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu, perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Xishuangbanna Dai Özerk İli'nde başladı. Forumda bir araya gelen yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar, medya çalışanları ve ilgili kurumların temsilcileri, uluslararası iletişimde yeni mekanizma ve yolları ele alıyor.

Bu yılki etkinlik kapsamında, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün hazırladığı "Doğa ile Uyum İçinde Yaşamak: Çin'in Yaban Fili Koruma Alanının Ardındaki Ekolojik Medeniyet" başlıklı bir rapor yayımlandı. Çin'in yaban fili koruma çalışmalarının derinlemesine analiz edildiği raporda insan ile doğa arasında uyumlu bir yaşamı esas alan modernleşme arayışlarına yönelik deneyimler ve ilham verici örnekler paylaşılıyor.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Medya, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunnan'da Uluslararası İletişim Forumu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

17:55
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti Fenerbahçe’de düğün krizi
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi
17:52
İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:58:13. #7.12#
SON DAKİKA: Yunnan'da Uluslararası İletişim Forumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.