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Yunus balığının balıkçılara görsel şöleni - Son Dakika
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Yunus balığının balıkçılara görsel şöleni

Antalya'nın Kemer ilçesinde balık avına çıkanlar, teknelerinin yanında yüzen yunus sürpriziyle karşılaştı. Mavi sularda su üstünde zıplayan yunus, balıkçılara adeta görsel şölen sundu. O sırada bir kadının yunusun şovu karşısında kahkaha attığı duyularak, 'Sırılsıklam oldum, delirdi bu, çılgın' dediği görüldü. Yunus bir süre tekneyle ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.

03.01.2024 - 15:53,  Güncelleme: 15:56
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Yunus balığının balıkçılara görsel şöleni

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde balık avına çıkanlar, teknelerinin yanında yüzen yunus sürpriziyle karşılaştı. Mavi sularda su üstünde zıplayan yunus, balıkçılara adeta görsel şölen sundu. O sırada bir kadının yunusun şovu karşısında kahkaha attığı duyularak, "Sırılsıklam oldum, delirdi bu, çılgın" dediği görüldü.

Antalya'nın önemli turizm merkezleri arasındaki Kemer ilçesinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar bir anda yunusla karşılaştı. Küçük balıkçı teknelerinin arasından çıkan yunus, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Yunusun kendilerine eşlik ettiğini gören teknedekiler hem heyecan yaşadı hem de o anları görüntüledi. O sırada bir kadının ise yunusun şovu karşısında kahkaha attığı duyularak, "Sırılsıklam oldum, delirdi bu, çılgın" dediği görüldü. Bir süre tekneyle ilerleyen yunus daha sonra gözlerden kayboldu.

Yunus balığının balıkçılara görsel şöleni
Kaynak: İHA
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Antalya, Kemer, Balıkçılık, Hayvanlar, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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