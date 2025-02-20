Yunus Çetin Yüce Divan'da Yargılanıyor - Son Dakika
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Yunus Çetin Yüce Divan'da Yargılanıyor

Eski Danıştay üyesi Yunus Çetin, FETÖ talimatıyla SGK'yi zarara uğratmaktan yargılanıyor.

20.02.2025 18:47
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Eski Danıştay 15. Daire Üyesi Yunus Çetin'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla verdiği bir kararla SGK'yi zarara uğrattığı gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılanmasına başlandı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Çetin ve avukatı katıldı.

Duruşmada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, iddianame yerine geçen belgeyi okudu. Belgede, kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı veren Çetin'in, SGK'nin zarara uğratılması nedeniyle görevini kötüye kullandığının anlaşıldığı belirtildi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Çetin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderildiğini belirterek, Yargıtay 9. Ceza Dairesince yapılan yargılamada 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiğini söyledi.

Yüce Divan'da yargılanmasına neden olan olayın, Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilen hükümde değerlendirildiğini kaydeden Çetin, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu.

Sanık Çetin, söz konusu dosyada verdiği kararın hukuka uygun olduğunu öne sürdü ve beraatına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı ve tanık beyanlarının ardından duruşma, 19 Haziran'a ertelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunus Çetin Yüce Divan'da Yargılanıyor - Son Dakika

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