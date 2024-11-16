Yunus Ekipleri İzmir'de Şüphelilere Geçit Vermedi

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İzmir'de Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri 1 haftalık çalışmasında 713 şüpheliye işlem gerçekleştirdi.

Yunus ekiplerinin 9-15 Kasım arasında yaptığı denetimlerde 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca ile 6 bin 969 uyuşturucu hap, 446 narkotik madde, 1 çalıntı araç ve 3 çalıntı motosiklet yakalandı.

Ekipler, 224'ü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı olmak üzere toplam 713 şüpheliye işlem yaptı.

Öte yandan ekiplerce durdurulan M.E'nin sorgusunda 17 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.