Yunus Emre Ata, akvaryumlar için yapay zeka destekli Umay sistemini geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunus Emre Ata, akvaryumlar için yapay zeka destekli Umay sistemini geliştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunus Emre Ata, akvaryumlar için yapay zeka destekli Umay sistemini geliştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehirli girişimci Yunus Emre Ata (30), akvaryumların yapay zeka destekli sistemle uzaktan takip edilmesini sağlayan 'Umay' adlı ürünü geliştirdi. Kapadokya Teknopark'ta eğitim alan Ata, KOSGEB yarışmasında birincilik kazandı ve sistemi cep telefonu uygulamasıyla yönetiyor.

Nevşehir'de genç girişimcinin kendi ihtiyacından yola çıkarak geliştirdiği yapay zeka destekli sistem, akvaryumların uzaktan takip edilmesine imkan sağlıyor.

Küçük yaşlardan itibaren bilgisayar ve yazılıma ilgi duyan ilahiyat fakültesi mezunu Yunus Emre Ata (30), Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesindeki Kapadokya Teknopark'a başvurarak tasarım, üretim, pazarlama ve mentörlük eğitimi aldı.

Teknoparktaki 14 aylık eğitiminin ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) iş geliştirme yarışmasında birincilik elde eden Ata, KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında Kapadokya Teknopark'ta kendi firmasını kurdu.

4 yıl boyunca yazılım programları üreten Ata, ofisinde kurduğu akvaryumdaki balıkların kendisinin orada olmadığı zamanlarda beslenme sorunu yaşamaması için bir sistem geliştirmek istedi.

Akvaryum ekosistemlerine yönelik akıllı sistem tasarlayan Ata, yemleme cihazı, mekanik ve biyolojik temizleme yapan pipo filtre ile hava motorundan gelen kabarcıkları parçalara bölerek suyun oksijenlenmesini sağlayan hava taşını teknoparktaki 14 metrekarelik atölyesinde üretmeye başladı.

KOSGEB desteğiyle aldığı 3D yazıcıda ihtiyaç duyduğu çeşitli plastik aksamları üreten Ata, çip ve devreler yerleştirdiği sistemin kendi yazdığı cep telefonu uygulamasıyla çalışmasını sağlıyor.

Ürününe "Umay" ismini veren ve Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili alan Ata, ürünü için faydalı model tescil başvurusu da yaptı.

Genç girişimci Ata, AA muhabirine, teknoparkta farklı yazılımlara yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şahsi ihtiyacından doğan sistemi tasarladığını, tüketicilerden gelen talep üzerine çalışmalarını akvaryum ekosistemleri ve cihazları üzerine yoğunlaştırdığını söyledi.

Ürettiği cihazların satışını kendi internet sitesi ve e-ticaret siteleri aracılığıyla yaptığını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Küçüklüğümden beri akvaryumlarla, balıklarla içli dışlıyız. Ofise akvaryum kurmuştum. İşimizin yoğunluğundan dolayı akvaryumu nasıl bırakıp dışarı çıkabiliriz düşüncesiyle projeyi geliştirdik. Normalde kendi sorunumuzla alakalıydı. Buradaki asıl konu, dışarı çıktığımızda akvaryumun durumu, balıklarımızın yemlenmesi gibi durumları mobil uygulamamızdan kontrol edebilmemiz gerekiyordu. Uzun bir AR-GE sürecimiz oldu ve piyasaya çıktık. Erken benimseyici müşterilerimizden gelen geri bildirimlerimiz oldu. Bu süreçte geliştirmeye devam ettik."

"Akıllı cihazları geliştirmeye devam edeceğiz"

Ata, sisteme Türk mitolojisinde koruyuculuk, kollayıcılık ve şefkati temsil eden "Umay" adını verdiğini dile getirdi.

Yapay zeka destekli sisteme yeni birimler entegre edebilmek için araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ata, "Akvaryumdaki tüm su değerlerini ölçen ve kullanıcıya yapay zekayla 'suyunuzu değiştirme vaktiniz geldi' veya 'çok fazla yemleme yapıyorsunuz, bu su değerlerinizi bozuyor' gibi bildirimlerin yanı sıra öneriler ve balıkların genel sağlığıyla alakalı bilgiler verebilen bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bunun devamında filtrasyon, aydınlatma, su değişimi gibi birçok konuda da yine akıllı cihazları geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ata, sistemi piyasaya sürdüklerinde akvaryum meraklılarından ilgi ve olumlu geri dönüşle karşılaştıklarını, müşterilere uzaktan teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunduğunu ifade etti.

Sistemin enerji veya internet kesintisi durumunda kullanıcıyla iletişime geçtiğini söyleyen Ata, "Cihaz ilk kurulum esnasında kendi evinizde kullandığınız Wi-Fi ağına bağlanıyor. Daha sonra bizim sisteme bağlanarak tüm ayarlamalarını yapıyor. İnternetiniz gitse de cihazda yaptığınız saat bazlı ayarlar devam ediyor çünkü cihazın içindeki saat kaybolmuyor. Yalnızca elektrik gittiğinde cihazınız yemlemeyi durduruyor ama bu gibi durumlarda da yine telefondan bildirim geliyor. Cihazdan haber alınamadığı ya da yemleme esnasında bir problem çıktığında da bildirim gönderiyor." diye konuştu.

Ata, günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla başladığı çalışmanın ana projesi haline gelmesinin mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Cep TelefonuYapay ZekaTeknolojiKapadokyaNevşehirEkonomiKosgebGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
14:52
Fenerbahçe’yi cehennem gibi fikstür bekliyor 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:37
Bakan Gürlek’ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi’nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:57:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Yunus Emre Ata, akvaryumlar için yapay zeka destekli Umay sistemini geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei