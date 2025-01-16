Yunus Emre Vakfı Soruşturmasında Firari Şüpheli Gözaltında

Güncel

Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden düzenlenen naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında vakfın eski başkanı firari şüpheli Şeref Ateş'in oğlu E.A. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen E.A. İstanbul'da yakalandı.

Şüpheli E.A.'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusunda adı geçen bazı paravan şirketleri kuran kişi olduğu, daha sonrasında diğer şüphelilere devrettiği belirlendi.

Şüphelinin, Ankara'ya getirileceği ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfının tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11'i yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.