Yunus Kök\'e Veda Töreni

04.03.2026 15:42
37 yıllık eğitimci Yunus Kök, emekliliği nedeniyle öğrencileri ve meslektaşlarıyla veda etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Şeker Anadolu Lisesi'nde görev yapan 37 yıllık eğitimci Yunus Kök, emekli olmasının ardından meslektaşları ve öğrencileri tarafından sürpriz veda töreniyle uğurlandı.

Şeker Anadolu Lisesi'nde 10 Mart 1989'da stajyer öğretmen olarak göreve başlayan Kök (65), görev süresince başka bir okula tayin olmadı.

Bu süre zarfında farklı müdür ve müdür yardımcılarıyla çalışan Kök için bugün meslektaşları ve öğrencileri tarafından okul koridorlarında veda programı düzenlendi.

Öğretmenler odasından bina kapısına kadar öğrencilerinin arasından alkışlarla yürüyen Kök'e, hem öğrencisi hem de meslektaşı olan öğretmenler tarafından çiçek verildi.

Öğrencileriyle ve meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Kök, kucaklaşarak onlara veda etti.

Emekliliğe ayrılan fizik öğretmeni Yunus Kök, AA muhabirine, okulu, öğrencileri ve meslektaşlarını çok sevdiğini söyledi.

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Kök, şunları kaydetti:

"Ne zaman geçti 37 yıl anlamadım. Halen heyecanlıyım, son dersime bile heyecanla girdim. Severek yaptık bu işi. Hayatım severek yaptığım bir meslekte geçti. Buradan başka daha iyi bir okul vardır ya da yoktur onu bilmiyorum ama benim için burası bir numaralı yerdi. Hayatımda da başka bir yere gitmek istemedim. Şeker Lisesi haricinde hiçbir yeri düşünmedim. Gitme imkanım vardı ama hiç düşünmedim. Şeker Lisesi benim için bir numara. İlk göz ağrımdı, son olarak da buradan emekli oluyorum. Mutluyum, çok sevdiğim ve samimi olduğum arkadaşlarım var. Şimdiye kadar idarecilerle, öğrencilerle ve öğretmenlerle hiçbir sorun yaşamadım. 37 yıl boyunca hep sevgiyle baktım. '37 yıl daha görev yapar mısın?' deseler, severek yaparım."

Kök, bağını hiçbir zaman koparmayacağı Şeker Lisesi öğretmen ve öğrencilerine düzenledikleri veda programı için teşekkür etti.

Çok duygulandığını anlatan Kök, "Bundan sonraki süreçte gezmeyi düşünüyorum. İstanbul sevdalısıyım. Oraya gidip biraz orada kalmayı düşünüyorum." dedi.

Aynı okulda eğitimci olan Talat Arı ise ortaokul ve liseyi okuduğu Şeker Anadolu Lisesi'nde 25 yıldır matematik öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirdi.

Kendisine de öğretmenlik yapan Yunus Kök ile aynı okulda eğitimci olmaktan çok büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Arı, "Hocam emekli oldu. Biz elini kolunu sallayarak gitmesini istemedik. Ona ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Şu an öğrencisi olarak konuşuyorum; Yunus hocam bizim için çok önemli birisi. Sadece okul içinde değil, okul dışında da bizim hangi sıkıntımız olursa olsun ilgilenirdi. Kalbimizde farklı yere sahip. Öğrenci odaklı çalışan biriydi. Hocam bizim için baba gibi. Kendisine mutluluklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

