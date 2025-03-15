Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban İftar Programında Personeliyle Bir Araya Geldi

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye personeliyle iftarda bir araya geldi.

Başkan Balaban, 100. Yıl Meydanı'nda kurulan iftar programında belediye personeliyle bir araya geldi. Başkan yardımcılarının da katıldığı programda Başkan Balaban, masaları tek tek gezerek personelle sohbet etti.

İftar öncesinde tasavvuf müziği dinletisi sunulurken; iftar programında belediye personeline seslenen Başkan Balaban, özverili çalışmaları dolayısıyla mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Balaban, "Yunusemre'de dayanışma ruhu tüm hızıyla sürüyor. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Özverili çalışmalarınız ile halkımıza hizmet ediyoruz. Dayanışma ruhu ile şimdiye kadar pek çok başarıya imza attığımız gibi yine en güzel hizmeti Yunusemreli vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Omuz omuza bu mücadeleyi en güzel şekilde sürdüreceğiz. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.