Yunusemre Belediyesi 23 Nisan'ı Etkinliklerle Kutladı

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan'ı düzenlediği etkinliklerle kutladı. Belediye Başkanı Semih Balaban, "23 Nisan'ın önemi çok büyük. Yunusemre Belediyesi olarak Atatürk'ümüzün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda olarak ilerliyoruz" dedi.

23 Nisan, Yunusemre Belediyesi'nin 100. Yıl Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle gün boyu kutlandı. Etkinlikler, Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Barbaros, Güzelyurt ve Muradiye'de bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkez'lerinde eğitim gören miniklerin hazırladıkları dans gösterileriyle başladı.

Meydanda kurulan atölyeler ise çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat tanıdı. Etkinlikte geleneksel oyunlara da yer verildi. Çocuklar halat çekme, çuval yarışları, mendil kapmaca, sandalye kapmaca oyunlarıyla doyasıya eğlendi. Aileler de çocuklarının bu özel gününe ortak oldu.

Etkinliğe, Başkan Balaban'ın yanı sıra eşi Serap Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve partililer, Belediye başkan yardımcıları, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Semih Balaban, yaptığı açılış konuşmasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Balaban, "23 Nisan dünyadaki ilk ve tek çocuklara armağan edilmiş bayramdır. Aynı zamanda 23 Nisan, egemenliğin simgesi olan bir tarih. İktidar padişahtan alıp meclise verildi. Yani kapı kulluk düzeninden birey ve bilinçli yurttaş düzeyine geçmektir. Bu nedenle 23 Nisan'ın önemi çok büyük. Yunusemre Belediyesi olarak Atatürk'ümüzün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda olarak ilerliyoruz" diye konuştu.