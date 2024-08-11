Yunusemre Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği Devam Ediyor

Güncel

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği açık hava sinema etkinliğinin ikinci durağı Yağcılar Mahallesi oldu. Beğeni toplayan filmlerin gösterildiği etkinlikte mahalle sakinleri, keyifli anlar yaşadı.

Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği açık hava sinema etkinliğiyle vatandaşlar, vizyondaki filmleri izleme fırsatı yakaladı. İlki Osmancalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci durağı Yağcılar Mahallesi oldu.

Belediye Başkanı Semih Balaban, "Hepimizin çocukluğunda veya gençliğinde severek izlediği açık hava yaz sinema gecelerini Yunusemre'de başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin her mahallesine eşit hizmet sunarak, Yunusemre'yi turizm, sanat, gastronomi ve yöresel ürünleriyle Türkiye'nin cazibe merkezi haline getirmek en önemli hedeflerimizin arasında yer alıyor. İnanıyorum ki düzenlediğimiz açık hava sinema günlerimiz ile hemşehrilerimizin yaz gecelerine renk kattık. Düzenlediğimiz bu etkinlik ile hemşehrilerimiz hem günlük hayatın stresinden bir nebze de olsa kurtularak mutlu bir akşam geçiriyorlar" dedi.

Sinema gösterimlerinin etkinlik takvimi ise şöyle:

14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat 21: 00 Üçpınar Mahallesi Düğün Salonu

16 Ağustos 2024 Cuma Saat 21: 00 Muradiye Mahallesi Muradiye Meydanı 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat 21: 00 100. Yıl Meydanı