Yunusemre Belediyesi Camilerde Bakım ve Tadilat Çalışmaları Başlattı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Camilerde Bakım ve Tadilat Çalışmaları Başlattı

Yunusemre Belediyesi Camilerde Bakım ve Tadilat Çalışmaları Başlattı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçedeki camilerin temiz ve konforlu bir ortamda ibadet edilebilmesi için bakım ve temizlik seferberliği başlattıklarını açıkladı. 100 camide temizlik çalışması yapıldı.

30.09.2024 14:06  Güncelleme: 14:15
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ferah ve temiz ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için ilçedeki camilerde bakım ve tadilat çalışması gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Halkımızın istekleri bizim önceliğimizdir. Biz de ekip olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz genelinde camilerimizde ve ibadethanelerimizde temizlik ve bakım seferberliği başlattık" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncelik verdiği çalışma kapsamında Kadın ve Aile Müdürlüğü Cami Temizlik ekipleri ilçe genelinde bulunan ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise talep edilen camilerde bakım faaliyeti yürütüyor. Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri de cami bahçelerinde çit ve çevre bakımını yerine getiriyor. Çalışmalar kapsamında bütün camiler temizlenirken, halkın ibadetini temiz ve konforlu bir ortamda yapabilmesi için yoğun gayret gösteriliyor.

Barbaros Mahallesi Aliağa Camisi'nde gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetini Belediye Başkanı Semih Balaban da yerinde inceledi. Başkan Balaban'a incelemesinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, teknik ekipler ve mahalle sakinleri de eşlik etti.

"Vatandaşlarımız temiz ve konforlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilecek"

Belediye Başkanı Balaban, ibadethanelerin kendileri için öncelik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Halkımızın istekleri bizim önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın temiz ve konforlu bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi en doğal hakkıdır. Biz de ekip olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz genelinde camilerimizde ve ibadethanelerimizde temizlik ve bakım seferberliği başlattık. Cami temizlik ekibimiz düzenli bir şekilde ilçemizde bulunan camilerimizde titiz bir şekilde çalışıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde 100 camimizde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca camilerimizde bakım çalışması da gerçekleştiriyoruz. Barbaros Mahalle'mizde bulunan Aliağa Cami'miz de tadilat boya ve çevre düzenlemesi ihtiyacı vardı. Bugün de incelemelerimizi gerçekleştirdik. İnşallah ilçemiz genelinde olduğu gibi Barbaros Mahalle'mizde yaşayan vatandaşlarımız da temiz ve konforlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Camilerde Bakım ve Tadilat Çalışmaları Başlattı - Son Dakika

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