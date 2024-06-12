Yunusemre Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri temizliyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri temizliyor

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü cami temizlik ekibi, ibadethaneleri kapsamlı bir şekilde temizleyerek, hijyenik hale getiriyor.

12.06.2024 11:20
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapması amacıyla çalışmalarına hız verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü cami temizlik ekibi, ibadethaneleri kapsamlı bir şekilde temizleyerek, hijyenik hale getiriyor.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Amacımız Kurban Bayramı öncesi bütün ibadethanelerimizin tertemiz olması. Vatandaşlarımızın huzur içinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için belirli bir program dahilinde temizlik çalışmalarımız devam edecek. Yunusemre için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri temizliyor - Son Dakika

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