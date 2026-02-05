Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Protokol… "Diyalizden Filize Su" Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Protokol… "Diyalizden Filize Su" Projesi Hayata Geçti

05.02.2026 11:56  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, Çevreci Yeşil Hemodiyaliz Derneği ve Anemon Diyaliz Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği 'Diyalizden Filize Su' projesi ile diyaliz merkezinde kullanılan suyun geri kazanımını hedefliyor. Proje sayesinde haftada yaklaşık 36 ton su, çevre dostu bir şekilde yeniden değerlendirilecek.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, Çevreci Yeşil Hemodiyaliz Derneği ve Anemon Diyaliz Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle çevreye duyarlı bir projeye imza attı. "Diyalizden Filize Su" geri kazanım ve kullanım projesi kapsamında diyaliz merkezinde su arıtma süreçleri sonucunda ortaya çıkan ve biyolojik ya da kimyasal atık özelliği taşımayan su, belediye tankerleriyle alınarak ilçedeki ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Diyalizden Filize Su" projesi ile diyaliz hastalarının tedavi sürecinde kullanılan ve bugüne kadar kanalizasyona karışan suyun yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında haftalık yaklaşık 36 ton suyun geri kazanılması planlanırken, bu uygulama sayesinde hem su kaynaklarının verimli kullanılması hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanacak.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Balaban, Çevreci Yeşil Hemodiyaliz Derneği Başkanı Prof. Dr. Ürolog Soner Duman, Anemon Diyaliz Merkezi Müdürü İsmail Karabulut, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Dış İlişkiler Müdürü Ahmet Sarıgül katıldı.

İmza töreninde konuşan Balaban, projenin Türkiye'de ilk olduğunu, örnek teşkil edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Tasarruflu ve çevreci bir protokole imza atıyoruz"

"Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Bu protokol kapsamında tonlarca su kanalizasyona akarak heba olmayacak. Tek bir diyaliz hastasının bir seans tedavisi için kullanılacak saf suyun üretiminde ortaya çıkan 240 litre içilebilir nitelikteki su kanalizasyona atılmaktadır. Heba alan bu suyun kimyasal analizleri 'Çevreci Yeşil Derneği' tarafından gerçekleştirilmiş ve içilebilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Diyaliz hastalarının tedavisinde kullanılacak suyun üretiminde ortaya çıkan bu 36 ton su, belediyemiz tankerleri aracılığıyla park ve bahçeler müdürlüğü tarafından yeşil alan sulamalarında ve temizlik işleri müdürlüğümüz tarafından pazar yerleri temizliğinde kullanılacaktır. Böylece yakıt ve zaman dolayısıyla karbon salınımını azaltmayı hedeflemekteyiz. Çevrenin korunmasına katkı sunan, zaman, yakıt ve karbon salınımından tasarruf sağlayan bu protokole imza atan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kentsel su yönetimine uygun sürdürülebilir adım

Proje, aynı zamanda kentsel su yönetmeliğine uygun, sürdürülebilir su yönetimi anlayışının ve su tasarrufu odaklı çalışmaların başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Doğal kaynakların korunması, suyun verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefiyle benzer çevreci projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Diyaliz, Diyaliz, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Protokol… 'Diyalizden Filize Su' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:28:20. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Protokol… "Diyalizden Filize Su" Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.