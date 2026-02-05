Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Protokol… "Diyalizden Filize Su" Projesi Hayata Geçti

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, Çevreci Yeşil Hemodiyaliz Derneği ve Anemon Diyaliz Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle çevreye duyarlı bir projeye imza attı. "Diyalizden Filize Su" geri kazanım ve kullanım projesi kapsamında diyaliz merkezinde su arıtma süreçleri sonucunda ortaya çıkan ve biyolojik ya da kimyasal atık özelliği taşımayan su, belediye tankerleriyle alınarak ilçedeki ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Diyalizden Filize Su" projesi ile diyaliz hastalarının tedavi sürecinde kullanılan ve bugüne kadar kanalizasyona karışan suyun yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında haftalık yaklaşık 36 ton suyun geri kazanılması planlanırken, bu uygulama sayesinde hem su kaynaklarının verimli kullanılması hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanacak.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Balaban, Çevreci Yeşil Hemodiyaliz Derneği Başkanı Prof. Dr. Ürolog Soner Duman, Anemon Diyaliz Merkezi Müdürü İsmail Karabulut, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Dış İlişkiler Müdürü Ahmet Sarıgül katıldı.

İmza töreninde konuşan Balaban, projenin Türkiye'de ilk olduğunu, örnek teşkil edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Tasarruflu ve çevreci bir protokole imza atıyoruz"

"Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Bu protokol kapsamında tonlarca su kanalizasyona akarak heba olmayacak. Tek bir diyaliz hastasının bir seans tedavisi için kullanılacak saf suyun üretiminde ortaya çıkan 240 litre içilebilir nitelikteki su kanalizasyona atılmaktadır. Heba alan bu suyun kimyasal analizleri 'Çevreci Yeşil Derneği' tarafından gerçekleştirilmiş ve içilebilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Diyaliz hastalarının tedavisinde kullanılacak suyun üretiminde ortaya çıkan bu 36 ton su, belediyemiz tankerleri aracılığıyla park ve bahçeler müdürlüğü tarafından yeşil alan sulamalarında ve temizlik işleri müdürlüğümüz tarafından pazar yerleri temizliğinde kullanılacaktır. Böylece yakıt ve zaman dolayısıyla karbon salınımını azaltmayı hedeflemekteyiz. Çevrenin korunmasına katkı sunan, zaman, yakıt ve karbon salınımından tasarruf sağlayan bu protokole imza atan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kentsel su yönetimine uygun sürdürülebilir adım

Proje, aynı zamanda kentsel su yönetmeliğine uygun, sürdürülebilir su yönetimi anlayışının ve su tasarrufu odaklı çalışmaların başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Doğal kaynakların korunması, suyun verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefiyle benzer çevreci projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.