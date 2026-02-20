Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Ramazan Hediyesi - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Ramazan Hediyesi

20.02.2026 17:17  Güncelleme: 19:19
Yunusemre Belediyesi, 7-17 yaş arası çocuklara 23 Şubat Pazartesi gününden itibaren 15 gün boyunca 14.00-00.00 saatleri arasında, 1 seferlik ücretsiz buz pateni öğrenme imkânı sağlayacak. Yenimahalle’de eski tabakhane arsası üzerinde kurulan buz pistinin, özel bir işletme tarafından hizmete açıldığı bildirildi.

Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı kapsamında iftar sofraları, kukla ve semazen gösterileri gibi etkinlikler düzenlerken, 7-17 yaş arası çocukların Ramazan heyecanına ortak olmaları amacıyla ücretsiz buz pateni öğrenme fırsatı sunacağını açıkladı.

Buz pisti Yenimahalle'de kurulacak

Özel bir işletmenin Yenimahalle'de bulunan eski tabakhane arsası üzerinde kurduğu buz pistinin, 23 Şubat Pazartesi gününden itibaren 15 gün boyunca hizmet vereceği belirtildi. Bu süre boyunca 7-17 yaş arası çocuklara, 14.00-00.00 saatleri arasında 1 seferlik ücretsiz buz pateni öğrenme imkanı sağlanacağı kaydedildi.

"Ramazan coşkusu Yunusemre'de yaşanıyor"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin açıklamasında, ramazan coşkusunun Yunusemre'de dolu dolu yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz pek çok etkinlik ile ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla buluşuyoruz. İftar sofralarımızda kaynaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilerken, 7-17 yaş arası çocuklarımız için ara tatilde gerçekleştirdiğimiz gibi 23 Şubat Pazartesi gününden itibaren 15 gün boyunca 14.00-00.00 saatleri arasında buz pateni öğrenme imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımız sporun çok merak ettikleri bir branşıyla tanışıyor. Onlara orada ekipmanlar sağlanacak, eğitmenler eşlik edecek. İlçemizde sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Ramazan Hediyesi - Son Dakika

