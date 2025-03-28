Yunusemre Belediyesi'nden İbadethanelere Temizlik ve Bakım

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçedeki ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kadın ve Aile, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin içi ve bahçeleri temizlendi.

"Ekibimiz tarafından ramazan ayı boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirildi"

Saruhan Bey Camii'nde temizlik çalışması yapan ekibi ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın talimatı ile Yunusemre ilçemizde bulunan camilerimizi bayrama hazırladık. Ramazan Bayramı'na günler kala ekip olarak amacımız, cemaatimizin bayram namazına geldiğinde tertemiz bir camiyle karşılaşmasıdır. Yunusemre Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibimiz tarafından ramazan ayı boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Halkımızın temiz ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesi için kapsamlı bir temizlik yapıldı. Emekleri için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu günler geçirmesini dilerim" dedi.