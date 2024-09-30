Yunusemre Belediyesi\'nden Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne Teknik Ziyaret

Güncel

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teknik ziyaret gerçekleştirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yunusemre Belediyesi tarımsal ve teknik anlamda ilçeye yeni projeler kazandırmak ve çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teknik gezi düzenledi. Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdülkadir Yetiş, müdürlük teknik personeli ve Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma Komisyonu Başkanı Yelda Çevikoğlu'nun katıldığı inceleme gezisi kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi ziyaret edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma alanında yaptığı projeler ve çalışmalar yerinde incelenerek bilgiler alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi projesi kapsamında uygulamaya geçirilen lavanta bahçesi, komisyon tarafından gezildi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Yerel Tohum Merkezini ziyaret eden Yunusemre Belediye ekibi, yaklaşık 985 çeşit ata tohumu merkezi ile tıbbi ve aromatik distilasyon ünitesini yerinde gördü. Ayrıca bölgede kooperatifçiliği destekleme hakkında bilgiler alınarak Marmaris ilçesinde bulunan Tıbbı Bitkiler Koleksiyon Bahçesi ile belediyeye ait alanda desteklemek amacıyla kullanımı kooperatiflere tahsis edilen tesis ziyaret edildi.