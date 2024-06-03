Yunusemre Belediyesi\'nden öğrencilere yıl sonu gösterisi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde eğitim gören 175 öğrenci yıl sonu gösterisi yaptı.

Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Muradiye, Barbaros ile Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler yıl sonu gösterisi düzenledi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'ndaki etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kültür İşleri Müdürü Yasemen Sarar Şıktaş, öğrenciler ve veliler katıldı.

Halk oyunları oynayıp dans eden çocuklar, yıl sonu gösterisinde hem eğlendi hem de hünerlerini sergiledi.

Gösterinin sonunda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde görev yapan öğretmenlere Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan tarafından teşekkür belgesi verildi.