Yunusemre Belediyesi'nden Fırınlara Sıkı Denetim

(MANİSA) – Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetimlerini sıkılaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını hedefleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri; gramaj, hijyen ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi, ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan ekmek ve pide üretiminde standartların korunması amacıyla sahaya indi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, fırınların üretim alanlarından satış noktalarına kadar tüm süreçleri mercek altına alındı.

Hijyen ve gramaj standartları kontrol edildi

Halk sağlığını ve huzurunu önceleyen çalışmalar kapsamında ekipler; ekmeklerin gramaj uygunluğunu, iş yeri ruhsatlarını ve genel hijyen standartlarını titizlikle inceledi. Denetimlerde üretim alanlarının temizlik durumu, kullanılan ham maddelerin uygunluğu ve personelin hijyen kurallarına uyup uymadığı tek tek kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmelere idari işlem

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği ve hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulandı. Belediye yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.