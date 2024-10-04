Yunusemre Belediyesi'nden Yeni Evlenecek Çiftlere Uygun Fiyatlı Gelinlik Mağazası

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin yeni evlenecek çiftler için açtığı Gelinlik Mağazası hizmet vermeye devam ediyor. Mağazada gelinlik ve nişanlıklar uygun fiyatlarla kiraya veriliyor.

Yunus Emre Millet Çarşısı'nın 1'inci katında hizmet veren Gelinlik Mağazası dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Mağazadaki gelinlik ve nişanlıklar bin 500 TL'ye; bindallılar ise ücretsiz olarak kiralanabiliyor. Bunlara ek olarak sünnetlikler de talep eden kişilere ücretsiz olarak veriliyor.

Mağazada gelinlik, bindallı, sünnet kıyafeti ve nişanlıklarını bağışlamak isteyen vatandaşların bağışları da kabul ediliyor.