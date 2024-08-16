Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mahallesi'nde Lavanta Hasadına Başladı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği lavanta bahçesinde hasat başladı. 7 dönümlük alanda oluşturulan lavanta bahçesi ile bölge halkına da alternatif ürün yetiştirmede örnek oluşturuluyor.

Alternatif ürün çalışmaları ile Yuntdağı bölgesinin kalkınmasına katkı sunan Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği lavanta bahçesinde hasada başladı. Düzenlenen hasat törenine, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Balkan, Ali Gök, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Yelda Çevikoğlu, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı.

"Alternatif ürünün en güzel örneği lavanta"

Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Ortaköy Mahallemizde Yunusemre Belediyemizin hayata geçirdiği lavanta bahçesinde hasat zamanı geldi. 7 dönümlük alanda yetiştirilen lavantalarımız alternatif ürün için güzel bir örnek. Lavanta bitkisinin pek çok yararı var. Yunusemre Belediyemizin tarıma önem verme ve tarımı destekleme politikalarına güzel bir örnek. Bu bahçenin yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.