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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda yaz spor okulu açtı. Kursların açılış törenine katılan Başkan Semih Balaban, "Yunusemre tarihinde bir ilki gerçekleştirerek sadece merkezde değil Yuntdağı'nın güzel köylerine de bu hizmeti götürmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yunusemre Yuntdağı bölgesindeki çocuklara hizmet verecek yaz spor okullarının açılışı Üçpınar'da yapıldı. Açılış töreninde Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Emine Özge Arslan, Ali Gök, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ve ilgili birimleri müdürleri eşlik etti.

Kurslar çerçevesinde Üçpınar, Osmancalı ve Pelitalan olmak üzere üç ana merkez belirlediklerini kaydeden Başkan Balaban, şunları söyledi:

"Daha önce de söylediğimiz gibi bizler amatör sporu her bakımdan destekleyeceğiz. Yunusemre tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yaz spor okullarını sadece merkezde değil Yuntdağı'nın güzel köylerinde de çocuklarımız spor yapsın, yazı aylarını en iyi şekilde değerlendirsin diye Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde yaz okulları açıyoruz. Üçpınar, Osmancalı, Pelitalan olmak üzere üç ana merkezde yüzlerce sporcumuz bu olanaklardan yararlanacak. Yuntdağı bölgesindeki çocuklarımıza spor hizmetini götürmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızdan yaz okullarımıza olan yoğun ilgiyi görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yunusemre Belediyespor koordinesinde futbol, yüzme, basketbol, voleybol, judo, satranç, halk oyunları ve drama branşlarında açılan kurslarla yüzlerce çocuk sporla buluşacak.

Konuşmanın ardından Balaban ve beraberindekiler, yaz okullarına katılan çocuklara Yunusemre Belediyespor formasını dağıttı.