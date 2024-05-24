Yunusemre Belediyespor\'un judocuları madalyalarla dönmeyi hedefliyor

Güncel

(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Minikler Türkiye Şampiyonası'ndan ve Ümitler Balkan Şampiyonası'ndan, madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Yunusemre Belediyespor, 25 - 26 Mayıs'ta Uşak'ta düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonası'na 10, 1 - 2 Haziran'da Karadağ'da yapılacak Ümitler Balkan Şampiyonası'na ise 3 sporcu ile katılacak.

Zorlu karşılaşmalar öncesinde ekibi ziyaret eden Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. Göreve yeni geldiklerinin altını çizen Başkan Kanik, hedefleri en üst seviyede tutarak ilerleyeceklerini söyledi.

Kanik, sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın destek ve himayelerinde branş ayrımı yapmadan tüm amatörlerimizin yanında olacağız. Bunun için göreve geldik. Öncelikle ahlaklı sporcular yetiştirmek istiyoruz. İnşallah hep beraber çalışarak daha büyük başarılar kazanacağız. Bu hafta yapılacak şampiyonalarda hepinize başarılar diliyorum. Orada şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden şüphemiz yok" dedi.