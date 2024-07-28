Yunusemre Belediyespor'un judocusu Sümeyye Kaya, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda gümüş madalya kazandı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda gümüş madalya kazanarak başarılarına yenisini ekledi.

Yunusemre Belediyespor'un judocusu Sümeyye Kaya, 35 ülkeden 501 sporcunun katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Başarılı judocu, böylelikle kariyerinde dördüncü Avrupa Kupası madalyasına imza atmış oldu.

Hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak olduğunu belirten Kaya, "Gururluyum. Hep daha iyisini başarmak için çalışıyorum. Bana destek olan Yunusemre Belediye Başkanı'mız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e, antrenörlerime ve aileme teşekkür ederim" dedi.