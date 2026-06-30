Yunusemre'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde C.T. (14) ile Onur Yılmaz (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.T, bıçakla Yılmaz'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Onur Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.