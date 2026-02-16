Yunusemre'de İbadethaneler Ramazan Ayına Hazırlanıyor - Son Dakika
Yunusemre'de İbadethaneler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

16.02.2026 14:30  Güncelleme: 15:40
Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve ferah bir ortamda yerine getirebilmesi amacıyla ramazan ayı öncesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Semih Balaban, ramazan ayı boyunca ibadethanelerde çalışmaların süreceğini söyledi.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla ibadethane temizliği çalışmalarını sürdürüyor.  Çalışmalar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü İbadethane Temizliği Ekibi tarafından yürütülüyor.  Ekipler, halı yıkama, toz alma, pencere temizliği, ayakkabılık temizliği ile kapıların temizliğini gerçekleştiriyor.

Balaban, ramazan ayı boyunca belirli bir program çerçevesinde temizlik faaliyetlerinin süreceğini belirterek, "Amacımız, Ramazan öncesinde tüm ibadethanelerimizin tertemiz olması ve vatandaşlarımızın huzur içinde ibadetlerini yerine getirebilmesi. Ekip arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

