YANGIN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi'nde saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir- Manisa yoluna kadar ilerleyen alevlerin önüne havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangının geçildi. Alevlere 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 42 yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale devam ederken, yangın dron ile havadan da görüntülendi.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
Son Dakika › Güncel › Yunusemre'de Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?