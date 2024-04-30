Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir'in doğusu ve Bolu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

30.04.2024 14:55
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Yurdun bazı illeri için bugün kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleriyle Eskişehir'in doğusu ve Bolu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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