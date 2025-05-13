Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, 10 Günde 10 Mahalleyi Ziyaret Etti

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yüreğim Mahallenizde" halk buluşmaları kapsamında 10 günde 10 mahalleyi ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Demirçalı, talepleri dinleyerek, soruları tek tek cevapladı.

"Yüreğim Mahallenizde" programını başlatan Demirçalı, vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmek için halk buluşmalarına devam ediyor. Demirçalı, son olarak Atakent, Kışla, Selahattin Eyyubi, Yenidoğan, Çamlıbel, Kiremithane, Şehit Erkut Akbay, Ulubatlı Hasan, Yamaçlı ve Güneşli mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Demirçalı'ya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Demirçalı, "Sorunları en hızlı çözmenin yolu, o sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir. Çok şükür geride kalan bir yılda adım attığımız her sokakta içecek bir çayımız var. Vatandaşlarımız sevgiyle kucaklayıp, bağrına basıyor. Biz de gece gündüz çalışarak bu ilgiye layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah hep söylediğimiz gibi el birliğiyle Yüreğir'imizi mutlu ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir yıllık süreçte Yüreğir Belediyesi'nin faaliyetlerini anlatan Demirçalı, "Kısıtlı imkanlara rağmen pek çok iş yaptık. Yüreğir'de eğitimden sağlığa, ulaşımdan yeşil alana, spordan sosyal desteklere kadar pek çok alanda yenilik yaptık. Yüreğir için yaptıklarımızın yanında Yüreğirliler için de hayata geçirdiğimiz icraatlarla onlarca ilke imza attık. Çalışmalarımızın merkezine insanı koyduk, mutlu bir Yüreğir hedefledik" diye konuştu.

Mahallesi sakinleri de Demirçalı'ya taleplerini ileterek sorular yöneltti. Demirçalı ise çözümlere ilişkin projelere ilişkin bilgi vererek, soruları tek tek cevapladı.