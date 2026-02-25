Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan Personele Teşekkür

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, personele çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Güne, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başlayan Demirçalı, müdürlükte yürütülen çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Sahada başarılı çalışmalara imza atan personele bir araya gelen Demirçalı, emekleri dolayısıyla personele teşekkürlerini sundu, çiçek takdim etti.

Demirçalı, "Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için sahada büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Başarıyı ve gayreti her zaman takdir etmeye devam edeceğiz" dedi.

Demirçalı, daha sonra Cenaze İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan imamları, makamında ağırlandı. İmamlarla sohbet eden Demirçalı, yürüttükleri hizmetler dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.