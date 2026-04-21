İçişleri Bakanlığı: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "rüşvet vermek" suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı hakkında 'rüşvet vermek' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 Nisan 2026 tarih ve E: 2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."