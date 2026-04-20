Yüreğir Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı ve etkin çözümler sunmak amacıyla araç filosuna üç yeni araç daha kazandırdı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Hedefimiz, yeni araç sayımızı kısa süre içerisinde 35'e yükseltmek" dedi.

Son alımlarla birlikte araç filosunu genişleten Yüreğir Belediyesi, sahadaki hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demirçalı, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Son olarak üç yeni aracımızı daha hizmete aldık. Hedefimiz, yeni araç sayımızı kısa süre içerisinde 35'e yükseltmek" diye konuştu.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte sahadaki çalışmaların daha verimli hale geleceğini vurgulayan Demirçalı, ilçenin her noktasına eşit ve etkin hizmet ulaştırmak için yatırımların süreceğini kaydetti.